Le Podcast Chill de Bloom

Écoute notre série sur les élections présidentielles! Dans deux semaines, c'est le second tour des élections présidentielles.. Et si on en parlait avec les enfants? Retrouve tous les jours un épisode de notre série : «Si j'étais président...», avec les questions aux enfants et leurs mesures phares!

«Si j'étais présidente, je donnerai un foyer à tous les gens qui n'ont pas de maison parce que je trouve ça assez horrible de passer devant quelqu'un, et de se dire qu'il a faim, qu'il a soif, qu'il a froid et qu'il a pas de maison. Et que toi tu vas rentrer chez toi pour manger un goûter, aller lire un livre et t'endormir. Donc je pense que j'essayerai de résoudre ça. Je m'appelle Mona et j'ai 12 ans.»

Une production Bloom la radio des enfants.