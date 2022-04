Le Podcast Chill de Bloom

Aujourd'hui, c'est le premier tour des élections présidentielles. Mais pourquoi on vote ? Écoute notre série sur les élections présidentielles !

«-Voter c'est donner son avis sur n'importe quoi.

-Par exemple on peut élire un président.

-On peut choisir le président qu'on veut.

-Il faut avoir plus de 18 ans. Et après quand on regarde si on a plus que les autres, bah ils ont gagné.

- Il y a la démocratie, tu as le droit de choisir qui tu veux.

-Bah parce qu'avant c'étaient des rois qui donnaient le pouvoir de roi à leur fils.

-Bah après ils meurent, c'est le fils du fils...

-Avant le peuple n'avait le droit de rien choisir.

-C'est important parce que si on ne change jamais de président c'est un peu nul parce qu'on a toujours le même.

-Il faut qu'on change un petit peu parce que si on a un mauvais président et on le garde pendant tout un moment, à la fin ça va être trop compliqué.

-S'il n'y avait pas de votage, on ne pourrait pas répondre aux idées de la France.»

Une production Bloom la radio des enfants.