Le Podcast Chill de Bloom

Écoute notre série sur les élections présidentielles! Demain, c'est le premier tour des élections présidentielles. Et si on en parlait avec les enfants? Retrouve tous les jours un épisode de notre série : «Si j'étais président...» Avec les questions aux enfants et leurs mesures phares!

«Moi je trouve qu'à l'école il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. La récréation elle est plus petite que le temps en classe. C'est un peu normal parce qu'on doit plus travailler que jouer. Moi j'aurais fait le même temps la récréation, le même temps la classe. Moi si j'étais présidente j'essaierais que dans l'école ils ne se disputent pas, que la maîtresse ne gronde pas les enfants... Que dans l'école ils travaillent bien, calculent bien, écrivent bien. Et ça, ce serait une vie très bien. Je m'appelle Romy et j'ai 6 ans. »

Une production Bloom la radio des enfants.