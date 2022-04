Le Podcast Chill de Bloom

Écoute notre série sur les élections présidentielles! Dans quelques jours, c'est le premier tour des élections présidentielles. Et si on en parlait avec les enfants? Retrouve tous les jours un épisode de notre série : «Si j'étais président...» Avec les questions aux enfants et leurs mesures phares!

«Bonjour, je m'appelle Sacha et 8 ans 3/4. Quand je serai président, enfin si je serais président... Si j'étais président plutôt, ben je ferais qu'il y ait plein de gros camions qui à l'intérieur soient chauffés, qu'il y ait un peu de nourriture et ils prennent tous les SDF qu'ils voient. Après ils les emmènent dans un foyer et pendant ce temps il y a plein d'architectes qui construisent des maisons pour ces centaines et même ces milliers de SDF. Et ils leur font des maisons.»

