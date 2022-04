Le Podcast Chill de Bloom

Écoute notre série sur les élections présidentielles ! Dans quelques semaines, c'est le premier tour des élections présidentielles. Et si on en parlait avec les enfants ? Retrouve tous les jours un épisode de notre série : «Si j'étais président... » Avec les questions aux enfants et leurs mesures phares !

«Si j'étais président, je dirais non à la déforestation, non au racisme, non à la violence et tout ça c'est des trucs qu'on a déjà dit mais peut-être qu'on ne l'a jamais respecté. Léon, 9 ans.»

Une production Bloom la radio des enfants.