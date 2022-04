Le Podcast Chill de Bloom

Écoute notre série sur les élections présidentielles ! Dans une semaine, c'est le premier tour des élections présidentielles. Et si on en parlait avec les enfants ? Retrouve tous les jours un épisode de notre série : «Si j'étais président... » Avec les questions aux enfants et leurs mesures phares !

«Moi si j'étais présidente, un moment dans l'école, si les classes elles sont sages, il y a une grande machine ou un truc avec un tapis roulant. En dessous il y a un grand seau où, quand on appuie sur un bouton, il y a des bonbons dessus et tout ce qu'on veut. C'est une chose à laquelle on a le droit. Mais quand on est très très très sage, on a le droit d'en avoir cinq. Et si on est très très très très sage, on a le droit d'en avoir dix, ou vingt, ou trente, ou soixante. Je m'appelle Romy et j'ai six ans.»

