Le Podcast Chill de Bloom

«Si j'étais président, déjà, le monde il serait pas du tout pareil. Déjà ça m'énerverais d'avoir des gens qui me disent : "Tu voulais faire ça maintenant, bah en fait il faut le faire maintenant" toutes les deux minutes, ça m'énerverait. Bah déjà les arbres coupés il y en aurait moins parce qu'après on pouvait plus respirer. La pollution aussi : on se baladerait en vélo ou un truc comme ça, ce sera dix fois mieux. Moi j'aime pas trop la pollution et les trucs comme ça. Léon, 9 ans.»

