Le Podcast Chill de Bloom

Si j'étais président, épisode 18 - Un histoire de nuages et de tour.

Écoute notre série sur les élections présidentielles ! Dans une semaine, c'est le premier tour des élections présidentielles. Et si on en parlait avec les enfants ? Retrouve tous les jours un épisode de notre série : «Si j'étais président... » Avec les questions aux enfants et leurs mesures phares !

«Si j'étais président je voudrais qu'on essaye de fabriquer des avions pour pousser les nuages. Comme ça on peut aller plus à la Tour Eiffel. Je m'appelle Noé et j'ai 6 ans.»

Une production Bloom la radio des enfants.