Le Podcast Chill de Bloom

Écoute notre série sur les élections présidentielles ! Dans quelques semaines, c'est le premier tour des élections présidentielles. Et si on en parlait avec les enfants ? Retrouve tous les jours un épisode de notre série : «Si j'étais président... » Avec les questions aux enfants et leurs mesures phares !

«Moi président je dirais non à la viande. Parce que la viande, si tout le monde... on peut trouver ce qu'il y a dans la viande dans d'autres aliments. Et si on arrêtait la viande on aurait beaucoup plus de réserves. Parce que pour avoir un steak haché il faut de l'eau pour le faire boire, de la nourriture (c'est à dire de l'herbe et tout ça) et pour que l'herbe pousse il faut de l'eau. Alors si personne ne mangeait de viande on aurait énormément d'eau. Si, j'aime bien mais je peux m'en priver si c'est pour sauver des vies. Moi je m'appelle Abel et j'ai 9 ans, bientôt 10 ans le 25 mars.»

Une production Bloom la radio des enfants.