Le Podcast Chill de Bloom

Écoute notre série sur les élections présidentielles ! Dans quelques semaines, c'est le premier tour des élections présidentielles. Et si on en parlait avec les enfants ? Retrouve tous les jours un épisode de notre série : «Si j'étais président... » Avec les questions aux enfants et leurs mesures phares !

«Si j'étais présidente je ferais en sorte que les plus riches ne deviennent pas plus riches et ainsi de suite. Que les plus pauvres ne deviennent pas plus pauvres, pour rééquilibrer. Que ce ne soient pas toujours, par exemple dans la politique, les hommes qui soient mis en avant parce qu'ils sont déjà dans la politique. Que tout le monde puisse dire ce qu'il a à dire. Et régler les conflits autrement que par les armes et la mort des gens. Je m'appelle Héloïse et j'ai bientôt 13 ans.»

