Le Podcast Chill de Bloom

Écoute notre série sur les élections présidentielles ! Dans quelques semaines, c'est le premier tour des élections présidentielles. Et si on en parlait avec les enfants ? Retrouve tous les jours un épisode de notre série : «Si j'étais président... » Avec les questions aux enfants et leurs mesures phares !

«Si j'étais président je dirais que les Noirs ils peuvent rentrer dans la France, qu'une maman et une maman peuvent se marier et qu'un papa et un papa peuvent se marier. Je m'appelle Ulysse, j'ai 5 ans et demi.»

Une production Bloom la radio des enfants.