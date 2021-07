Une journée dans la forêt avec Rufus le Hibou

«Me voilà ! Je suis un vieil hibou et il paraît qu'il faut que je te raconte des choses sur moi parce que tu ne me connais pas. Non mais ! Je suis le roi des oiseaux de la forêt ! Pour m'exprimer, je bouboule. Mais attention, boubouler ne veut pas dire bougonner contrairement à ce que tu penses. Je suis aussi grand qu'une bouteille mais si j'ouvre les ailes, j'atteins une largeur égale à deux fois ma taille, et alors on voit toute la force et la majesté qui sont en moi. Au milieu de la tête j'ai deux touffes de longues plumes qui cachent mes oreilles. Elles sont toujours dressées bien droites pour guetter les bruits de la forêt . J'ai l'air sévère c'est vrai et mon bec est crochu comme une arme infaillible. Mais ce que j'ai de mieux ce sont mes yeux : deux phares oranges et jaunes toujours ouverts et qui illuminent la nuit.»

Un conte de Ocarina Sound et Bloom la radio des enfants, texte de Valentina Gensini, lu par Olivier Bénard.