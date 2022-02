Le Podcast Chill de Bloom

Pourquoi il fait froid ? Tu le sais, toi ? Écoute les enfants et réponds toi aussi à la question en parlant avec tes copains ou tes parents.

«-Il fait froid parce qu'en hiver les températures baissent.

-Bah c'est en raison de la climatisation et surtout parce qu'il y a les vents qui viennent du Pôle Nord par exemple qui viennent ici et du coup il fait froid.

-Parce que c'est l'hiver.

-Parce qu'il y a beaucoup d'air très froid qui vient des nuages.

-Parce qu'il y a de l'air qui va partout.

-Parce qu'il y a plein de vent.

-Et au Pôle Nord il fait très froid parce qu'il y a beaucoup beaucoup de neige froide, parce que l'air vient sur la neige.

-La pluie il fait tellement froid que la pluie elle devient flocons...

-Et après le soleil se cache de la Terre... Enfin il est plus en face de nous et du coup on a plus le soleil, du coup il y a la neige qui tombe.»

Une production Bloom la radio des enfants.