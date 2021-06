Le petit blouson rouge

«Je m'appelle Ninon. Je suis née le 19 avril 2158, exactement comme ma meilleure amie Chlorine. L'histoire que je vais vous raconter commence le jour de nos dix ans :

- Allô ? Chlorine ? Devine pourquoi je t'appelle ?

-Hey, Ninon ! Tu me prends vraiment pour une boule verte de Mars, évidemment que je sais pourquoi. C'est drôle parce que moi aussi j'allais t'appeller.

-Alors, on le dit ensemble ? Un, deux, trois...

-BON ANNIVERSAIIIIRE !

-Je te signale que moi j'ai eu un holophone.

-Non, c'est pas vrai ? T'as eu un holophone ? Mais c'esr génial, tu me vois comment alors ?

-Je te vois comme tu es, en entier comme si tu étais là mais en toute petite, comme une petite poupée vivante posée sur ma main qui me parle. Mais dis-moi, c'est pas ce que tu voulais aussi comme cadeau d'anniversaire ?»

Un conte de Jean-Marc Brisset, lu par Mélodie Orru, et produit par Bloom la radio des enfants.