Mozart jeune

Mozart a découvert la musique très jeune. Il est vraiment trop fort ! Écoute notre programme pour tout savoir sur son enfance.

«-Wolfgang, vous devez faire ce que je vous dis!

Wolfgang Amadeus Mozart à huit ans, et son père, Léopold, n’a aucune patience. Il veut que son fils progresse rapidement. Il doit partir au plus vite pour l’Italie, le pays de la musique. La famille Mozart est originaire de Salzbourg en Autriche, et à cette époque, l’évèque de Salzbourg est le chef de la ville. Le petit Wolfgang, qui n’a pas un caractère facile, n’est pas dans ses bonnes grâces. Pourtant, c’est un vrai prodige: à quatre ans Wolfgang joue de plusieurs instruments. À cinq ans, il improvise déjà des symphonies sur le claviers de son clavecin, et il ébauche ses futures oeuvres.»

Une émission Ocarina Sound et Bloom la radio des enfants.