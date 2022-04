Le Podcast Chill de Bloom

Écoute notre série sur les élections présidentielles! Dans quelques jours, c'est le premier tour des élections présidentielles. Et si on en parlait avec les enfants? Retrouve tous les jours un épisode de notre série : «Si j'étais président...» Avec les questions aux enfants et leurs mesures phares!

«Donner l'envie aux jeunes d'apprendre parce que je pense qu'on ne se rend pas trop compte qu'on a une chance exceptionnelle d'aller à l'école, de s'instruire et pas de faire des choses comme des moutons. Si j'étais présidente, je donnerai l'accès à l'école à tout le monde pour que tout le monde ait le gout d'apprendre et de s'instruire, et de développer le cerveau. Je m'appelle Mona et j'ai 12 ans. »

Une production Bloom la radio des enfants.