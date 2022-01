Le Podcast Chill de Bloom

Il fait froid ! Sais tu pour quelle raison et pourquoi il y a des saisons ? Hiver, printemps, été, automne. Qu'est-ce qu'il se passe sur la terre pour de tels changements ? À chaque saison son petit plaisir et ses nouveautés. On t'explique tout ici.

«Pourquoi il fait froid ? Dis, tu entends ? Et oui, ça y est, on dirait bien que l'hiver est arrivé. Les arbres sont tous nus, la nuit semble durer beaucoup plus longtemps que d'habitude et pire que tout, tes parents t'obligent à mettre une cagoule qui gratte quand tu sors. Les mains dans tes moufles (pas du tout pratiques pour jouer au ballon celles-là), tu te dis qu'il n'y a pas si longtemps tu pouvais shooter dans les feuilles mortes. Et que même, il y a un tout petit peu plus longtemps encore, tu pouvais sortir dehors avec juste un tee-shirt et un short.»

Une émission produite par Bloom la radio des enfants, écrite par Joséphine Lebard.