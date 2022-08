Le Podcast Chill de Bloom

«Salut les nains ! C’est la maîtresse en maillot de bain ! Ouhla, mais vous en faites une tête ! C’est quoi le problème ? Ah… c’est parce que j’ai parlé d’école ? C’est la rentrée qui vous tracasse ? On a les chocoboulasses ? Mais faut pas s’en faire une montagne de la rentrée ! Déjà, on est encore en vacances. Et puis la rentrée, je vais vous dire, c’est très simple : il n’y a qu’à suivre les conseils de mon manuel de survie pour la rentrée !

Depuis tout petit, vous rêvez d'être un calife à la place du calife. Vous avez l'air d'un chef, un vrai! D'ailleurs vous avez tellement l'air d'un chef qu'à la maison, c'est vous le patron et que vos parents vous surnomment Napoléon. Vous rêvez d'étendre votre empire, vous rêvez d'être un leader incontesté. En un mot, vous rêvez d'être délégué. Aujourd'hui nous allons apprendre comment réaliser ce rêve.»

Une production Bloom la radio des enfants.

Écrit par Philippe Jean.

Interprété par Nathalie Homs.

Mis en son par Alexandre Lormeau.

Illustration : Roberto Prual-Reavis.