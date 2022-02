Le Podcast Chill de Bloom

Et c'est parti pour l'histoire du panda et du pingouin amoureux !

Viens jouer avec nous au jeu du froid. Tu vas avoir besoin de : toi, tes mains, un stylo. Et c'est parti pour l'histoire du panda et du pingouin amoureux !

«Chacun son rôle : je vous raconte l'histoire et c'est à vous de la jouer. Pour cela, pas besoin de grand chose. Dix doigts et un stylo pour les décorer avec les personnages. Si vous êtes plusieurs joueurs, vous pouvez vous répartir les doigts entre vous. Sur un doigt tu dessines un panda : deux yeux avec deux grandes taches noires autour, deux grandes oreilles noir autour et deux pattes noires aussi. Sur un autre tu fais le taki : il a une tête de cheval. C'est tout ce que je peux te dire car c'est déjà assez difficile de dessiner un cheval. En tout cas, pour moi. Sur un autre doigt, tu dessines un pingouin : une tête toute noire et deux yeux. Tu laisses un tout petit peu de blanc autour.»

Un jeu de Bloom la radio des enfants, écrit par Julie Kuhn, interprété par Anna Flori Lamour.