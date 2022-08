Le Podcast Chill de Bloom

Suis notre grande aventure sonore : La Fée Fête fait la fête.



Est-ce que Crasbouillasse est la méchante sorcière que tous les enfants craignent ou bien nous révèlera-t-elle des pouvoirs incroyables ?



Viens écouter tous les épisodes et vivre l'aventure avec nous !!



«Maintenant que vous avez appris la chanson, vous allez me la chanter !

Parole de fée, si elle est bien faite, rien n'est plus beau, plus génial que la fête.

Venons-en, main dans la main, sous la boule à facettes,

Aux batailles de confettis, aux duels pirouettes, aux duels de pirouettes.

Parole de fée, si elle est bien faite, rien n'est plus beau, plus génial que la fête,

Parole de fée, si elle est bien faite, rien n'est plus beau, plus génial que la fête.»

Une histoire en épisodes avec la voix de Marianne James

Un épisode tous les 2 jours pendant les vacances.

Une production : Bloom la radio des enfants

Textes de Jean-Marc Brisset

Interprétation Marianne James

Mise en son Teddy Degouys