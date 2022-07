Le Podcast Chill de Bloom

Suis notre grande aventure sonore : La Fée Fête fait la fête.Est-ce que Crasbouillasse est la méchante sorcière que tous les enfants craignent ou bien nous révèlera-t-elle des pouvoirs incroyables ?Viens écouter tous les épisodes et vivre l'aventure avec nous !!«Nous retrouvons maintenant le cours de notre histoire au moment où Sasha, à l'intérieur de la cabane, vient de reconnaître ses amis qui de l'autre côté de la fenêtre font les statues. Il traverse alors la grande salle et va ouvrir la porte. "Ah, mais, arrêtez de faire les statues et suivez-moi !" leur dit-il. "Allez, venez, entrez ! Mais entrez, vous allez voir c'est trop bien. Je vais vous présenter mon amie. Et en passant, je dis bravo à ceux qui disaient n'importe quoi. Elle n'est pas vieille, elle est très belle, elle sent super bon et en plus elle ne s'appelle même pas Crasbouillasse. Et puis c'est une fée, une fée qui aime faire la fête ! C'est la Fée Fête !"»

Une histoire en épisodes avec la voix de Marianne James

Un épisode tous les 2 jours pendant les vacances.

Une production : Bloom la radio des enfants

Textes de Jean-Marc Brisset

Interprétation Marianne James

Mise en son Teddy Degouys