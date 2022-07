Le Podcast Chill de Bloom

Suis notre grande aventure sonore : La fée fête fait la fête.Est-ce que Crasbouillasse est la méchante sorcière que tous les enfants craignent ou bien nous révèlera-t-elle des pouvoirs incroyables ?Viens écouter tous les épisodes et vivre l'aventure avec nous !!«Mais à propos, ce sont les enfants qui font les statues qui m'y font penser. Connaissez-vous le jeu des statues? Je vais vous l'expliquer et vous pourrez le faire. Ça fera un petit entract dans notre histoire. C'est un jeu qui demande de l'imagination donc un jeu pour vous. Vous devez choisir un maître de jeu parmi vous. C'est lui qui dirigera l'exercice. Le maître du jeu vous dit "top" et là vous marchez sur place en bougeant les bras et les pieds. Et puis, après un petit moment de marche sur place, il va crier "statue" et aussitôt, chacun de vous se transformera en statue. Mais attention, une statue en train de faire une action. Ensuite le maître de jeu désigne quelqu'un par son prénom. Et celui qui est désigné dit une phrase à propos de ce qu'il fait.»

Une histoire en épisodes avec la voix de Marianne James

Un épisode tous les 2 jours pendant les vacances.

Une production : Bloom la radio des enfants

Textes de Jean-Marc Brisset

Interprétation Marianne James

Mise en son Teddy Degouys