Le Podcast Chill de Bloom

Suis notre grande aventure sonore : La fée fête fait la fête.Est-ce que Crasbouillasse est la méchante sorcière que tous les enfants craignent ou bien nous révèlera-t-elle des pouvoirs incroyables ?Viens écouter tous les épisodes et vivre l'aventure avec nous !!«Et le lendemain donc, alors que dans le square la guerre entre les deux camps fait rage on entend comme tous les jours: "Crasbouillasse, attention, Crasbouillasse arrive". Et ce jour-là, rien ne se passe comme d'habitude. Au moment où on annonce l'arrivée de Crasbouillasse, des enfants de la bande des martiens viennent juste de faire prisonnier Sacha, le chef du groupe des zombies, et ils sont entrain de l'attacher à un banc. En entendant que Crasbouillasse arrive, les martiens abandonnent Sacha sans le détacher et courent se cacher comme tous les autres. Le pauvre Sacha attaché au banc en plein milieu du square n'arrive pas à dénouer ses liens mais il n'ose pas appeler ses potes zombies.»

Une histoire en épisodes avec la voix de Marianne James

Un épisode tous les 2 jours pendant les vacances.

Une production : Bloom la radio des enfants

Textes de Jean-Marc Brisset

Interprétation Marianne James

Mise en son Teddy Degouys