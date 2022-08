Le Podcast Chill de Bloom

Suis notre grande aventure sonore : La Fée Fête fait la fête.



Est-ce que Crasbouillasse est la méchante sorcière que tous les enfants craignent ou bien nous révèlera-t-elle des pouvoirs incroyables ?



Viens écouter tous les épisodes et vivre l'aventure avec nous !!



«Maintenant que vous êtes prêts, je vous propose de voir où en sont Sacha et ses amis. Eh bien eux, ils ont terminé leur fête, alors que vous, vous allez commencer la vôtre ! Nous les retrouvons au moment où ils sortent de la cabane magique. Le temps dehors n'a pas bougé, ils sont revenus exactement à l'instant où ils étaient arrivés pour délivrer Sacha. Leur maquillage a un peu coulé on et voit, en regardant leurs costumes de zombies et de martiens un peu déchirés, qu'ils ont bien dansé. Ils ont même fait une battle : ils se sont affrontés en dansant. C'est quand même bien mieux que de se faire la guerre.»

Une histoire en épisodes avec la voix de Marianne James

Un épisode tous les 2 jours pendant les vacances.

Une production : Bloom la radio des enfants

Textes de Jean-Marc Brisset

Interprétation Marianne James

Mise en son Teddy Degouys