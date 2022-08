Le Podcast Chill de Bloom

Suis notre grande aventure sonore : La Fée Fête fait la fête.



Est-ce que Crasbouillasse est la méchante sorcière que tous les enfants craignent ou bien nous révèlera-t-elle des pouvoirs incroyables ?



Viens écouter tous les épisodes et vivre l'aventure avec nous !!



«Vous avez fait un travail magnifique mais maintenant que l'emballage de la fête, la décoration, est au point, il faudrait un peu penser à vous aussi ! Bah, enfin, vous ne pouvez pas rester comme ça ! Il faut aussi que vous vous transformiez ! Et pour ça, nous avons du maquillage et des trucs pour faire des costumes, et puis des masques.»

Une histoire en épisodes avec la voix de Marianne James

Un épisode tous les 2 jours pendant les vacances.

Une production : Bloom la radio des enfants

Textes de Jean-Marc Brisset

Interprétation Marianne James

Mise en son Teddy Degouys