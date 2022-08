Le Podcast Chill de Bloom

Suis notre grande aventure sonore : La Fée Fête fait la fête.



Est-ce que Crasbouillasse est la méchante sorcière que tous les enfants craignent ou bien nous révèlera-t-elle des pouvoirs incroyables ?



Viens écouter tous les épisodes et vivre l'aventure avec nous !!



«Voilà donc une belle idée à retenir pour commencer : offrir à chacun un cocktail à la couleur de la fête. Sans oublier que parfois, et ça se fait de plus en plus, une simple couleur peut devenir aussi le thème principal de la fête, autour duquel tout s'articule. "Comme par exemple le rose ?" dit Romy. "Mais oui, le rose ! Pourquoi pas", lui répond la fée. Et Romy continue, super contente de son idée : "On ferait une fête rose où on s'habillerait avec des vêtements roses, on se fabriquerait des masques roses, et puis on ferait des décorations roses, et puis on achèterait aussi des bougies roses !»

Une histoire en épisodes avec la voix de Marianne James

Un épisode tous les 2 jours pendant les vacances.

Une production : Bloom la radio des enfants

Textes de Jean-Marc Brisset

Interprétation Marianne James

Mise en son Teddy Degouys