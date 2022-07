Le Podcast Chill de Bloom

C'est le tout premier épisode de notre grande aventure sonore : La fée fête fait la fête. Est-ce que Crasbouillasse est la méchante sorcière que tous les enfants craignent ou bien nous révèlera-t-elle des pouvoirs incroyables ? Viens écouter tous les épisodes et vivre l'aventure avec nous !

«Bonjour les enfants ! Installez-vous en cercle confortablement, fermez les yeux et ouvrez grandes les oreilles. Je vous emmène en voyage au pays des contes et des légendes, pour rencontrer des personnages extraordinaires et vivre des aventures fantastiques que vous pourrez même poursuivre après la fin de l'histoire ! Et tout de suite, là, avant même de commencer, je vous fais une promesse: vous n'oublierez pas de si tôt celle que je m'en vais vous faire rencontrer. Vous êtes prêts ? Alors, c'est parti !»

Une histoire en épisodes avec la voix de Marianne James ! Un épisode tous les 2 jours pendant les vacances. Une production : Bloom la radio des enfants - textes de Jean-Marc Brisset - interprétation Marianne James - mise en son Teddy Degouys