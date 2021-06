Une journée à la montagne avec L'Ours Bruno

Viens passer une journée dans la montagne avec l'Ours Bruno et apprends tout sur sa vie.

«Salut les enfants ! Je suis un ourson et je m'appelle Bruno. Je suis un grand animal qui pèse jusqu'à 1000 kilos et j'ai une super fourrure qui me garde au chaud même en hiver. J'ai un museau velu et plutôt joli en forme de bouton. Mes jambes sont puissantes et il n'y a qu'une chose en moi qui soit petite : c'est ma queue. Je dois avouer que je ne vois pas très bien mais je sens les odeurs à des kilomètres !»

Nous initions un cycle «nature» pour fêter l'été. Un nouvel épisode chaque semaine : les mercredis sur Le Happy Podcast de Bloom, les vendredis sur Le Podcast Chill de Bloom.

Un conte de Ocarina Sound et Bloom la radio des enfants, écrit par Valentina Gensini et lu par Olivier Bénard.