Viens passer une journée à la mer avec Vi' le phoque. Et tu sauras tout de sa vie.

«Salut ! Je m'appelle Vi et je suis un phoque moine. Je suis une femelle mais on dit aussi un phoque. Je vis dans la mer ou sur la côte, je suis très rare. J'ai deux nageoires latérales et une grande nageoire codale, ça veut dire à la place de la queue. Pour avancer je glisse sur mon ventre, contrairement à ma cousine l'otarie qui utilise ses nageoires comme des pattes et qui marche comme un gros chien. J'ai une tête ronde, mon visage est vraiment sympa : un peu étiré sur les côtés avec une moustache fantastique qui s'apelle des vibris. C'est pour cela que l'on m'appelle Vi.»

Crédits:

Un conte de Ocarina Sound et Bloom la radio des enfants, texte de Valentina Gensini, lu par Carole Cheysson.