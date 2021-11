Le Podcast Chill de Bloom

À quoi ressemblera le futur ? Voici la suite de la conversation entre Anne-Caroline Paucot, prospectiviste et nos 4 enfants : Sacha, Léon, Billie et Romy qui parlent du futur.

«-Bah la trottinette de demain, ça pourrait être une trottinette sécurisée, plus stable. Mais de toute manière pour qu'il n'y ait plus de problème avec les trottinettes électriques, il faudrait que tout le monde ait des trottinettes ou des vélos. Parce que si, imaginons, il y a des trottinettes, des vélos, des camions, des voitures...

-Alors, première chose pour la trottinette du futur, on supprime les camions et les voitures dans Paris, c'est ça ?

- Oui.

-Deuxième chose ?

-On peut la faire non plus aller sur les routes, comme les voitures volantes. Grâce à des pneus qui la font s'élever, comme ça elle n'a plus de problème avec la circulation et elle peut ne pas se faire écraser.»

