Le Podcast Chill de Bloom

Aujourd'hui on parle du futur !

Anne-Caroline Paucot est prospectiviste, et auteure, elle réfléchit au monde de demain. Et elle échange avec Sacha, Léon, Billie et Romy sur la ville de demain, les moyens de se déplacer. De bonnes idées qui seront peut être possibles un jour, pas si lointain.

Et toi, tu en penses quoi ? Comment aimerais tu te déplacer : en trottinette volante, en vélo à propulsion... Tout est possible dans le monde de demain. Réfléchis avec nous et n'hésite pas à partager tes idées.

La semaine prochaine la suite de l'épisode.

Une coproduction de Bloom la radio des enfants et Moustic Audio Agency.

Avec Anne Caroline Paucot des Propulseurs, les enfants : Sacha, Léon, Billie et Romy.

Production : Bloom la radio des enfants : Carole Cheysson et Perrine Dard.

Post production et enregistrements : Moustic Audio Agency.