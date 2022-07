Le Podcast Chill de Bloom

La détox digitale c'est aussi pour les parents !



On sait bien que les parents sont des exemples pour les enfants. Alors un petit effort, les adultes aussi peuvent limiter leur utilisation des écrans.

Comme ça, pas de jaloux !

«-Ce serait bien ça, parce que on les verrait plus toute la journée sur leur téléphone, les ordinateurs hop ça dégage. Ça serait bien oui.

-Je pense qu'au début ils seraient un peu étonnés

-Mes parents moi ils regardent cinq à six épisodes par soir.

-enfaite, je me dis "pourquoi eux ils ont la télé le soir tranquilos et nous on doit se coucher comme ça et basta.

-Je leur dirai "vous pouvez un peu arrêter de regarder votre téléphone? Oui, pare que mes parents ils sont toujours sur leur téléphone.

-Mon père il regarde la télé tous les soirs.

-Mon papa on dit qu'il fait trop de téléphone. En fait il travaille pas sur son téléphone il fait des jeux.»



Produit par Bloom, la radio des enfant