Le Podcast Chill de Bloom

C'est l'été ! Enfin les grandes vacances ! Et si on en profitait pour s'éloigner un peu des écrans ? Exit les téléphones, la télé et autres consoles de jeux et tous au bac à sable !

«-La détox digitale, c'est quand on élimine les écrans pour se faire du bien.

-Ouais, je pense que ça peut faire du bien.

-Je pense que c'est bien pour les enfants.

-Moi, maintenant, j'arrête un peu les écrans. Parce que, moi, je n'ai pas regardé la télé chez ma grand-mère, et aujourd'hui je n'ai pas regardé la télé. Je me sens mieux parce que regarder la télé ça m'hypnotise un peu.

-Les écrans, c'est un peu de la drogue pour les enfants. Quand on en regarde, on ne peut plus s'en passer. Et donc c'est bien de temps en temps de les fermer.

-Ça fait mal aux yeux.

-On ne joue pas avec les téléphones de papa et maman.

-Je trouve que c'est plus rigolo de faire un jeu tous ensemble que de jouer seul à la tablette.»

Produit par Bloom, la radio des enfants.