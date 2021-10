Comment on sait qu'on est amoureux ?

Chacun sa technique. Ecoutons les enfants.

«-Moi je suis pas amoureux donc je peux pas savoir.

-On peut le savoir en écoutant son coeur, ses pensées, ses envies. En regardant... en la connaissant bien. Si on la rencontre quelque part, si on discute un peu, on se rapproche comme des amis. Si on la dépasse un petit peu, et bien après on sent qu'on est amoureux.

-Le coeur il grossit. Quand on les voit par exemple on tombe amoureux d'elle, si c'est une jolie fille... Je sais pas quoi.

-En premier quand on est amoureux, bah on connaît pas vraiment la vraie amour donc on choisit qu'on est amoureux. Alors que des fois on choisit pas et on tombe amoureux.

-Moi j'ai un amoureux et une amoureuse : Youssef et Kaffia.

-J'en ai trois : Ève, Inès et ... Non j'en ai deux : Ève et... Non, Inès et Marie.»

Une production Bloom la radio des enfants.