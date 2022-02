Le Podcast Chill de Bloom

Et toi, c'est quoi tes trucs pour te réchauffer ? Écoute les enfants et réponds toi aussi à la question.

«-Comment fais-tu pour te réchauffer ?

-Bah me couvrir. Parce que moi j'avais très très froid aux oreilles et aux yeux et au nez. Du coup c'est pour ça que je suis enrhumée maintenant.

-Bah m'habiller chaudement.

- On met un gros manteau de fourrure avec un pull, des chaussures d'hiver...

- Il faut mettre un gros manteau avec des moufles ou des gants.

- On met vite une couverture ou plein de vestes.

- Ou sinon moi je mets des pulls, des manteaux, un bonnet, une écharpe.

- Mettre un manteau.

- Je mets un gros manteau avec une fourrure, mon pull le plus chaud...

- Des polaires.

- Comme la peau de mouton c'est assez chaud on met des pulls en laine. La laine aussi c'est chaud.

- Fermer les fenêtres de la maison.

- On prend de l'énergie comme de l'électricité et on la branche et ça fait du chauffage.»

