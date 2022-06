Le Podcast Chill de Bloom

C'est l'été, chante avec nous, notre chanson bilingue: Summer!

«It smells like ice cream melting in the sun. It smells of daisy of wreaths. It smells like diving from the highest board. You're handing my hand.

Ça sent les glaces qui fondent au soleil. Ça sent les couronnes de pâquerettes, ou quand je saute du plus haut plongeoir, ta main dans la mienne. Été, cher été, comme tu m'as manqué. Été, cher été, pouvais-tu rester?



Summer, dear summer, I miss you so much. Summer, dear summer, won't you stay longer?



Ça sent les batailles épiques de bombes à eau. Ça sent les soirées films au pop-corn. Ça sent les histoires qu'on se raconte autour du feu de camp.

It smells like epic water battles. It smells like movie nights with the smell of pop corn. It smells like stories we telling each others around the fire camp.»

Une chanson de Lauriane Bénard, produite par Bloom la radio des enfants