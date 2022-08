Le Podcast Chill de Bloom

C'est quoi rentrer de voyage ? Une question posée aux enfants à l'occasion du Paris Podcast Festival. Des réponses rafraichissantes, spontanées et toujours pertinentes.

«-Bah on part quelque part et puis après on revient à la maison.

-Je retrouve chez moi, mes copines, mes figurines, mes jouets, mes Playmobils...

-Quand on retrouve son lit par exemple il est tout froid.

-Je suis content de voir tous les autres jouets, de retrouver mes affaires, mon lit parce que, d'accord, c'est quand même un lit mais j'aime bien retrouver mon lit quand même.

-Je suis aussi pressé de revoir mon lit, mon chat...

-Parfois t'es pas très habitué, tu sais pas.

-C'est pas forcément très agréable de rentrer parce que peut-être que t'as pas envie de rentrer, peut-être que tu as envie de rester...

-Si tu réserves des billets de train t'es obligé de rentrer.

-T'es content mais au début faut rentrer les valises, ranger les bagages à leur place...»

Une question de Bloom la radio des enfants