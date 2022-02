Le Podcast Chill de Bloom

C'est l'histoire d'un bonhomme de neige qui n'aimait pas le froid. Un comble pour un bonhomme de neige ! Il a décidé d'aller se mettre au soleil.

Imagine ce que cela donne....

«"Papi, papi ! Raconte-nous l'histoire de quand tu étais petit !" réclamèrent en coeur Philly et Pilly, deux petits bonhommes de neige aux joues blanches et au nez en forme de carotte. Assis autour de leur grand-père Coldy, les deux petits bonhommes adoraient quand leur grand-père évoquait sa jeunesse. "Très bien, je vous la raconte mais après, au dodo. Promis ?"

"Promis !" répondirent Philly et Pilly. Coldy débuta ton récit : "Aussi loin que ma mémoire de bonhomme de neige se souvienne, je me suis toujours dit que j'avais un destin hors du commun. Je suis né au soleil. Pour un bonhomme de neige, vous avouerez mes petits chéris que ce n'est pas banal. Je n'ai jamais su qui étaient mes parents.»

Un conte écrit pas Jessica Cymerman, interprété par Louise Esfanti, mise en son Teddy Degouys, production Bloom la radio des enfants.