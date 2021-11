Le Podcast Chill de Bloom

Billie a choisi la danse, et elle discute avec Sarah, danseuse et chorégraphe professionnelle.

Et toi qu'as tu choisi comme activité ?

«-Bonjour, je m'appelle Billie, j'ai 7 ans. Et peut-être que, quand je serai grande, je serai danseuse. Aujourd'hui je rencontre Sarah qui est danseuse.

-Bonjour Billie.

-C'est quoi ton métier ?

-Mon métier c'est un métier formidable. Je suis danseuse et je suis passionnée par le mouvement. J'aime bouger. Déjà quand j'étais petite, j'aimais bouger tout le temps, partout. Si on me demandait d'aller chercher quelque chose, je n'y allais pas en marchant. C'était trois pas de danse en y allant. Et puis j'ai découvert la danse grâce à une copine qui elle voulait danser, savait qu'il y avait une professeure de danse là où on habitait. Elle m'emmenait avec elle et j'y restait beaucoup plus de temps que l'heure prévue. Je regardais les grandes danser et encore les plus grandes danser. J'y passait beaucoup de temps.»

