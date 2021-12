Le Podcast Chill de Bloom

Anti-leçon n°24 : Comment faire une blague au Père Noël ?

«-(Narratrice) La légende raconte que tous les ans le soir de Noël, aux alentour de minuit, un drôle de bonhomme rouge et blanc parcourt le ciel sur une traineau...

-(Elno) Tiré par des rennes magiques sur un traineau, et blablabla, et blablabla... Non mais n'importe quoi !

- Mais !

- Pardon, pardon, allez-y, continuez.

- Merci. Je reprends : Il parcourt le ciel sur un traineau pour distribuer des cadeaux aux enfants sages...

- Et voilà, comme d'habitude, on y revient : les enfants sages !»

Le père Elno, le frère du Père Noël, lui il aime les enfants pas sages. Les enfants bruyants, énervants.... Mais ça, ça demande beaucoup d'entrainement.

24 Anti-leçons d'ici à Noël, Calendrier de l'Avent sonore, une histoire par jour.



Crédits:

Une série audio écrite par Philippe Jean, interprétée par Nicolas Lormeau, de la comédie française et Mélodie Orru. Mise en son par Alexandre Lormeau. Produit par Bloom la radio des enfants