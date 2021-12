«Bloom, la radio des enfants» vous propose une sélection de contes et de émissions inédits pour chiller, relax et imaginer, s'échapper, s'amuser, découvrir les yeux grands ouverts et les oreilles en éveil.

Un nouvel épisode chaque vendredi !

L'avis de Slate Audio



Marre de lire encore et toujours les mêmes albums jeunesse à vos enfants le soir avant de les coucher, pour tenter de les calmer ? Le podcast chill de Bloom est fait pour vous. Produits par Bloom, la radio des enfants, les récits de ce podcast pour petits donnent vie à des personnages drôles et attachants. En plus de histoires animalières de trois minutes écrites en rimes adaptées aux 3-5 ans, proposent également des mini-séries aux scénarios plus poussés, sûrement plus adaptées aux 6-8 ans. Avec Jacquou le caribou qui ne mange rien et Chantal la mygale qui déprime un peu, le petit Robin qui a peur du crocodile dans la piscine et l'histoires crottes de nez, vous aurez de quoi occuper vos bambins pendant un petit moment.