En soixante-dix ans de règne, elle aura connu dix présidents français, de Vincent Auriol à Emmanuel Macron et quatorze Premiers ministres britanniques. Sur le trône depuis le 6 février 1952, la reine Elizabeth II a été couronnée le 2 juin 1953, après la mort de George VI.

Depuis 2015, la reine est le souverain britannique à la plus longue longévité. Ce règne se fête avec un événement qui mobilise les médias du monde entier, et particulièrement les Français. Il s'agit de célébrer soixante-dix ans de règne et d'histoires: celle du royaume, mais aussi celle d'une famille dont on connaît les joies et les peines. Si elle n'a pas vraiment de pouvoir politique, la reine détient celui de l'influence, nationale et internationale, un pouvoir partagé par toute sa famille même si elle ne se prononce jamais sur les affaires du pays.

À lire sur le même sujet: Que fait la reine Elizabeth II depuis soixante-dix ans?

Le monde devant soi est un podcast hebdomadaire d'actualité internationale présenté cette semaine par Christophe Carron, avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr, et Alain Frachon, éditorialiste au Monde spécialisé dans les questions internationales.

Avec la participation exceptionnelle de Maud Garmy, journaliste, collaboratrice de Paris Match, en duplex de Londres.

Musique: «True Messiah (LilRod Edit)», DJ Freedem

Prise de son, montage et réalisation: Mona Delahais

