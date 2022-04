Selon les renseignements étrangers, le président russe serait de plus en plus isolé.

Sommes-nous à un tournant dans la guerre que Moscou livre à Kiev depuis maintenant trente-sept jours, avec l'annonce du recentrage des forces russes sur le Donbass, les promesses de cessez-le-feu pour faciliter l'évacuation de Marioupol et le départ des Russes de Tchernobyl? Doit-on s'attendre à un revirement donc, vers une guerre plus localisée et plus longue sur l'est du pays?

Une nouvelle stratégie russe semble se dessiner, mais est-elle subie ou choisie par Vladimir Poutine qu'on dit en froid avec son ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, et son chef d'état-major, Valéri Guérassimov?

À lire sur le même sujet: «Cancel culture»: la nouvelle obsession très française de Poutine

Le monde devant soi est un podcast hebdomadaire d'actualité internationale présenté par Christophe Carron, avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr, et Alain Frachon, éditorialiste au Monde spécialisé dans les questions internationales.

Musique: «True Messiah (LilRod Edit)», DJ Freedem

Réalisation et montage: Aurélie Rodrigues

Si vous aimez Le monde devant soi, pensez à l'exprimer en nous donnant la note maximale sur votre plateforme de podcast préférée, en en parlant autour de vous et en laissant vos commentaires sur les réseaux sociaux.

Suivez Slate Podcasts sur Facebook et Instagram. Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez le Slate Podcast Club sur Facebook.