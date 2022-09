Retour sur l'ascension et l'héritage d'un homme qui changea la face du monde à la fin du XXe siècle, et sur l'itinéraire politique du plus grand pays du globe.

Mikhaïl Sergueïevitch Gorbatchev, premier et dernier président de l'URSS, est mort à Moscou le 30 août 2022, à l'âge de 91 ans. Vous avez déjà dû

entendre ou lire beaucoup de choses sur celui qui, en œuvrant pour le

rapprochement Est-Ouest et la réforme de l'Union soviétique, a initié un

peu malgré lui la fin par KO d'une Guerre froide de plusieurs décennies et

d'une partition bipolaire de la planète.

Glasnost, perestroïka, retrait d'Afghanistan, libéralisation économique et politique de l'URSS… Ses faits d'armes politiques et diplomatiques ont suscité de nombreux hommages exaltés en Occident, et des réactions bien plus mesurées à Moscou et à Pékin.

À l'heure où l'actuel président russe, Vladimir Poutine, vit dans une nostalgie certaine de l'Union soviétique, et tente de reconstituer une grande Russie par les armes en Ukraine, cette disparition marque un sacré symbole.

Retour sur l'ascension et l'héritage de celui qui changea la face du monde à la fin du XXe siècle, et sur l'itinéraire d'un pays qui, libéré du totalitarisme, a sombré dans un nouvel autoritarisme.

Le monde devant soi est un podcast hebdomadaire d'actualité internationale présenté cette semaine par Christophe Carron, avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr, Alain Frachon, éditorialiste au Monde spécialisé dans les questions internationales.

