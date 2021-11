Dans six mois, la France votera pour élire celui ou celle qui sera à la tête de l'État. Si l'on en croit les sondages, en tout cas en les prenant pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire la photographie de l'opinion publique à un instant T, le pays se clive en deux grandes tendances: un social-libéralisme, plus ou moins social ou libéral, et un national-populisme incarné par le Rassemblement national et par, vous le savez, un candidat non-déclaré dont tout le monde parle beaucoup trop. Deux visions de la France, mais aussi deux visions du monde et de la politique étrangère, que ce soit en matière d'immigration, d'alliances, de souveraineté ou d'appartenance à l'Union européenne.

Comment le décentrage à droite toute du discours et de l'opinion peut-il influer sur les prises de décisions d'Emmanuel Macron en matière de diplomatie et, surtout, quelle image cela donne-t-il de la France à l'étranger? C'est le sujet de cet épisode du Monde devant soi.

Le Monde devant soi est un podcast hebdomadaire d'actualité internationale présenté par Christophe Carron, avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr, et Alain Frachon, éditorialiste au Monde spécialisé dans les questions internationales.

Musique: «True Messiah (LilRod Edit)», DJ Freedem

Réalisation et montage: Aurélie Rodrigues