Bienvenue en 2022, une année qui commence fort avec une vague de Covid-19 sans précédent, une démocratie américaine toujours aussi fragile un an après l'assaut du Capitole par les partisans de Donald Trump, des bruits de bottes russes à la frontière ukrainienne, une pression chinoise toujours plus forte sur Hong Kong et Taïwan, une crise majeure au Kazakhstan, et une extrême droitisation très marquée du débat politique français. Des événements au présent, qui dans 50 ou 100 ans, seront pour certains des soubresauts de l'histoire enseignée (ou non) dans les manuels scolaires.

Mais comment sera raconté et surtout interprété ce qui, d'actualité, deviendra histoire? Quel récit fera-t-on de ce réel que nous vivons? Un réel parfois difficile à appréhender dans cette ère de la post-vérité, mal du siècle qui contamine le présent, mais aussi le passé. Car on va le voir dans cet épisode du Monde devant soi, des voix ont décidé de ne plus s'embarrasser des faits quand il s'agit de revisiter les romans nationaux: de Vladimir Poutine à Xi Jinping en passant, plus près de nous, par un certain Éric Zemmour.

Le Monde devant soi est un podcast hebdomadaire d'actualité internationale présenté par Christophe Carron, avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr, et Alain Frachon, éditorialiste au Monde spécialisé dans les questions internationales.

Musique: «True Messiah (LilRod Edit)», DJ Freedem

Réalisation et montage: Aurélie Rodrigues

