Pourquoi le dialogue France-Algérie est si difficile

Les dernières déclarations du président Macron ont ravivé les tensions entre Paris et Alger.

La rencontre du président Emmanuel Macron et de dix-huit jeunes Français d'origine algérienne, organisée à l'Élysée le 30 septembre dernier, devait, je cite, «apaiser la blessure mémorielle» qu'est la guerre d'Algérie. Mais au lieu de panser la plaie, il semble que cela l'ait ravivée. En cause, cette charge du président français contre les autorités d'Alger, un «système politico-militaire» qu'il accuse de promouvoir une «histoire officielle» de l'Algérie, non pas basée sur des vérités mais sur une «haine de la France», qui tire profit d'une «rente mémorielle» aux dépens de Paris.

Les réactions algériennes ont été vives: aussitôt les déclarations rendues publiques par le journal Le Monde, l'Algérie a rappelé son ambassadeur en France pour consultation. Ajoutons que cet épisode intervient dans un contexte tendu par la décision française de réduire le nombre de visas accordés aux ressortissants de plusieurs pays du Maghreb dont l'Algérie. Bref, le président surprend. Car quand il était candidat, en février 2017, lors d'un déplacement à Alger, il avait qualifié la colonisation de crime contre l'humanité. C'est lui, aussi, qui a commandé à l'historien Benjamin Stora un rapport pour dresser un état des lieux juste et précis du chemin accompli en France sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie. Analyse et commentaire de cette nouvelle crise diplomatique dans cet épisode du Monde devant soi.

Pour approfondir, écoutez notre podcast 52-62, mon enfance en Algérie dans lequel la journaliste Nina Pareja recueille les souvenirs de son père, Français né en Algérie.

Le Monde devant soi est un podcast hebdomadaire d'actualité internationale présenté par Christophe Carron, avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr, et Alain Frachon, éditorialiste au Monde spécialisé dans les questions internationales.

Musique: «True Messiah (LilRod Edit)», DJ Freedem

Réalisation et montage: Aurélie Rodrigues