Le missile chinois qui inquiète Washington

La Chine a-t-elle tiré un missile hypersonique à capacité nucléaire? C'est ce qu'affirme le Financial Times dans son édition du 16 octobre. Selon le quotidien britannique, Pékin aurait procédé à un un tir d'essai en août. Lancé via une fusée classique, ce type de missile serait capable de faire plusieurs fois le tour de la Terre au-delà de la vitesse du son et de modifier sa trajectoire. Si l'engin a raté sa cible à 32 kilomètres près, il n'en reste pas moins que cette nouvelle tentative révèle les très grands progrès techniques de la Chine. Car il y a trois ans, un même type d'armes avait été testé, mais sans que le vol ne dure longtemps –quelques minutes seulement. À Washington, on panique: cette nouvelle technologie remettrait en cause tout le système de défense américain.

Les États-Unis ont-ils raison de paniquer? Ces armes sont-elles faites pour être utilisées ou ont-elles une simple fonction de dissuasion? Est-ce que cela peut relancer une nouvelle course à l'armement et signer le début d'une nouvelle Guerre froide?

Le Monde devant soi est un podcast hebdomadaire d'actualité internationale présenté par Christophe Carron, avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr, et Alain Frachon, éditorialiste au Monde spécialisé dans les questions internationales.

Musique: «True Messiah (LilRod Edit)», DJ Freedem

Réalisation et montage: Aurélie Rodrigues