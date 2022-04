«Ma solidarité avec le peuple ukrainien est totale et l'agression russe inqualifiable», déclarait Marine Le Pen lors du débat d'entre-deux-tours mercredi 20 avril. Si vous avez fait partie des 15,6 millions de Français à suivre le débat, vous avez dû, comme nous, hausser un sourcil à ce moment-là.



Quelques instants après cette déclaration, la candidate frontiste a montré un de ses tweets imprimé sur une feuille, disant: «Je soutiens une Ukraine libre, qui ne soit soumise ni aux États-Unis, ni à l'UE, ni à la Russie.» Un tweet opportunément déterré qui tranche avec ses sorties plus récentes sur le réseau social et les plateaux télévisés (quand elle affirmait par exemple que la Crimée était russe), ou celles de ses lieutenants, dont le cœur penche souvent plus du côté de Moscou que de Bruxelles.



Si Marine Le Pen salue la position d'Emmanuel Macron, sur le terrain,

des critiques se font toutefois entendre à l'égard de ce dernier. Interviewé par BFMTV, Volodymyr Zelensky a salué ses excellentes relations avec le président

français tout en regrettant la relative inefficacité de ses

interventions face à Vladimir Poutine et la timidité de ses mesures.

Pour ce dernier épisode avant le second tour de l'élection présidentielle, Le monde devant soi revient sur l'attitude des deux candidats dans ce conflit. D'un

côté, Marine Le Pen est loin d'être claire dans ses prises de position aux tendances mensongères. De l'autre, le président candidat,

après avoir adopté des points de vue fermes à l'encontre de Moscou, semble

désormais très, voire trop prudent.

Le monde devant soi est un podcast hebdomadaire d'actualité internationale présenté par Christophe Carron, avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr, et Alain Frachon, éditorialiste au Monde spécialisé dans les questions internationales.

Musique: «True Messiah (LilRod Edit)», DJ Freedem

Réalisation et montage: Benjamin Saeptem Hours

