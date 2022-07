Le monde devant soi

Après quatre ans passés à l'éviter, Emmanuel Macron a de nouveau accepté de se plier à la traditionnelle interview du 14-Juillet. Un usage des présidents en exercice dont il s'est largement dispensé lors de son premier mandat, au cours duquel il n'en avait donné qu'un seul, au lendemain de son élection.

Pour ce second rendez-vous du 14-Juillet, Jupiter s'est changé en Vulcain. Fini le dieu des dieux surplombant la terre des hommes, place au dieu du feu, à la forge dit-il. Un dieu dormais faiseur donc, qui met les mains dans le cambouis, va devoir donner de sa personne, et composer avec une chambre basse dont il n'a plus le contrôle total.

Et de sa forge, Emmanuel Macron garde un œil sur les questions internationales, dont l'impact sur la vie quotidienne des Français va se faire de plus en plus important au fil de la guerre. Ainsi, le président a annoncé un plan de sobriété énergétique. Pour le climat, bien sûr, mais surtout parce qu'il va falloir apprendre à se passer du gaz russe, arme dont Vladimir Poutine se sert comme d'«un élément de cette guerre», affirmait le président français. Une guerre qui, toujours selon le chef de l'État, est amenée à durer, et dans laquelle la France continuera à soutenir l'Ukraine. Une guerre, aussi, qui remet les questions de défense à l'ordre du jour.

